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Göz-göz zincir kıracak

Göz-göz zincir kıracak
Giriş Tarihi: 20.12.2019

Güçlü rakibi karşısında son galibiyetini 3 Mart 2002’de alan Göz-Göz 6 maçtan da yenik ayrıldı. Son üç yılda , F.Bahçe ve ’tan puanlar almayı başarırken bir tek ’a diş geçiremedi.

Süper Lig'de G.Birliği yenilgisinin ardından gözünü yarın oynayacağı Galatasaray maçına çeviren Göztepe, güçlü rakibi karşısında artık kör talihini de yenmek istiyor. Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren Göztepe, şampiyon adayı rakibini 17 yıldır mağlup edemiyor. Galatasaray'a karşı en son galibiyetini 3 Mart 2002 tarihinde 2-0'lık sonuçla alan İzmir ekibi, bu süreçten sonra rakibiyle oynadığı 6 maçı da kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar, 3 sezondur boy gösterdiği Süper Lig'de şampiyonluklar yaşamış Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a diş geçirmeyi başarırken bir tek Galatasaray'dan puan alamadı.

BİR TEK ASLAN KALDI
Sarı-kırmızılılar, 5 maç yaptığı Trabzon'dan 10 puan, F.Bahçe'den 5 puan ve Beşiktaş'tan 3 puan kapmayı başarmıştı. Süper Lig'e çıktığı tarihten bu yana da renktaşı ile 4 kez karşılaşan Göz-Göz, 4 maçı da kaybetti. Sarı-kırmızılılar, yarın Doğanlar'da oynanacak maçla kötü günler geçiren rakibine karşı ilk zaferini elde etmek istiyor.

■ BURAK HAKERLER
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