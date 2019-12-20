İki kulvarda da Göztepe rüzgarı

Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla Avrupa Kupaları için ümitlenen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da emin adımlarla yoluna devam ediyor. Kupada 5. Tur rövanş maçında 1. Lig ekibi Karagümrük'ü 2-1 yenerek son 16 takım arasına adını yazdıran Göztepe, gözünü finale dikti. Sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor mucizesini gerçekleştirip, kupayı müzesine götürerek Avrupa hedefine kısa yoldan ulaşmak istiyor. Teknik direktör İlhan Palut, "Kupada ilerleyebileceğimiz kadar ilerlemek istiyoruz. Geniş bir kadromuz var, diğer oyuncularımızın maç eksiğini gidermesi adına da kupa bizim için önemli bir ayak. Tur atladığımız için sevinçliyim" diye konuştu. G.Saray maçı ile ilgili de bir açıklama yapan Palut, "Rakibe saygı duyacağız ama kendi futbolumuzu da sahaya yansıtacağız" dedi.