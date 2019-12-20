Kadıköy’de son 17 maçı kaybetmedi

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 maçın birini hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden beraberlikle ayrıldı.



İKİ RAKİBİNE DE ÜSTÜN DURUMDA

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ise Kadıköy'de geçilmesi güç bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.