Milas’ta Kabak gitti dümene Erten geçti

Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele eden Yeni Milasspor'da teknik değişim yaşandı. 11 takımın mücadele ettiği grupta 8 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan ve 9. sırada bulunan morbeyazlılarda, teknik patron Mehmet Kabak takımda düzelmeyen kötü gidişatın ardından istifa etti. Yeni Milasspor yönetimi, Kabak yerine dümene Birol Erten'i geçirdi. Anlaşma sağlanan Erten, takımla ilk antrenmanına çıktı. Kulüp başkanı Öcal Yüksel, "Sezon başında bizden hiçbir şey talep etmeden Yeni Milasspor'un kadrosunu kuran, bize çok yardımcı olan Mehmet Kabak hocamızla medeni bir şekilde konuşarak ayrıldık. Şimdi Birol Erten'le yeni sayfa açıyoruz" dedi.



■ ADEM ÜLKER