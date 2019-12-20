Miroslav Stoch için yakın markaj

Göz-Göz, Türkiye’de bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor’da da forma giyen ve PAOK’un gözden çıkardığı 30 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için devreye girdi.

Süper Lig'de ikinci yarıda yeni stadı ile birlikte üst sıraları hedefleyen Göztepe dış transferde yeni hedef belirledi. Hücumdaki etkinliği artırmak için golcü transferi yapacak olan Göz-Göz, sol kanada da takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekibin, sol kanat adayları arasında da hedefi PAOK'tan ayrılacak olan Miroslav Stoch. Bir dönem Türkiye'de de Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun forma giydiği Yunan ekibi PAOK futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi.



TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Yunanistan'da istediğini bulamayan Miroslav Stoch için Göztepe devreye girerken kulüp Başkanı Mehmet Sepil maddi şartların oluşması halinde futbolcuyu ocak ayında Göztepe'ye kazandıracak. Ülkesi Slovakya'da Nitra ekibinde futbola başlayan Stoch, daha sonra İngiliz ekibi Chelsea'ye transfer oldu. Sol kanat oyuncusu, Twente, Fenerbahçe, Al Ain, Bursaspor ve Slavia Prag'da da forma giymişti. Forvete aday Remy