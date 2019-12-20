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Muğla 12’den vuruyor

Muğla 12’den vuruyor
Giriş Tarihi: 20.12.2019

2011’de kurulan Muğla BŞB ’daki turnuvada 3 altın, 1 gümüş ve 1 de kazanarak yine zirve yaptı

Muğla'nın Yatağan ilçesinin kırsal Bencik Mahallesi'nde 2011 yılında atıl vaziyetteki tütün deposunda kurulduktan sonra belediyenin aynı yerde açtığı okçuluk tesisinde çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı, Samsun'daki şampiyonadan 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla döndü.

8 YILDA 157 MADALYA
Yatağan'da doktor Ejder Sözen tarafından atıl bir depoda kurulup kısa sürede başarılarıyla adından söz ettiren takım, Samsun'daki Salon Okçuluk Türkiye Kupası'nda da 5 madalya kazandı. Hazal Burun, Sevda Yaka ve Songül Lök'den oluşan kadroyla Makaralı Yay Genç Bayanlar kategorisinde birinciliği elde eden Muğla BŞB Okçuluk Takımı, 2019 yılında katıldığı tüm yarışmalarda kürsüye çıkma başarısı göstermiş oldu. Bireysel yarışmalarda da Hazal Burun gümüş madalya, Songül Lök ise bronz madalya kazandı. Kurulduğundan beri 8 yılda 157 madalya alan takım, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 2019 yılının takımı ödülüne layık görülmüştü.

■ ADEM ÜLKER
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