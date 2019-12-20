UEFA'dan skandal karar! Türkiye'ye kınama ve para cezası

Gelen son dakika haberine göre; UEFA, asker selamı nedeniyle milli oyuncularımıza ve TFF'ye kınama cezası ile federasyona 50 bin euro para cezası verdiğini duyurdu.

UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında milli oyuncularımızın verdiği asker selamı nedeniyle başlattığı soruşturmayı tamamladı ve skandal niteliğine kararlar verdi. UEFA, asker selamı nedeniyle milli oyuncularımıza ve TFF'ye kınama cezası ile federasyona 50 bin euro para cezası verdiğini duyurdu.

Juventus'ta gol attıktan sonra Merih Demiral'a asker selamı veren Dybala ile ilgili de soruşturma yapıldığı ancak ceza verilmediği açıklandı.

UEFA'nın kınama cezası verdiği oyuncularımız:

Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun , Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat , Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci

Juventus'ta gol attıktan sonra Merih Demiral'a asker selamı veren Dybala ile ilgili de soruşturma yapıldığı ancak ceza verilmediği açıklandı.