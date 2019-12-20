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Yunusemreli kuşak güresçileri kürsüde

Yunusemreli kuşak güresçileri kürsüde
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Yunusemre Belediyespor Kulübü kuşak güreşi sporcuları, Antalya'da yapılan Büyükler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı, bir büyük başarıya daha imza attı. Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'na 32 ilden 400 sporcu katıldı. Şampiyonada Yunusemre Belediyesporlu sporcular 3 derece elde edip Manisa'nın gururu oldu. Yunusemre Belediyesporlu sporculardan 63 kiloda Eymen Türe bayanlar kategorisinde 2., erkekler kategorisinde ise 90 kiloda Alper Beğer, 100 kiloda Samet Oktay 3. oldu. Elde edilen başarının kendilerini sevindirdiğini ifade eden antrenör Halil Atmaca her zaman sporcuların destekçisi olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye, Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür etti.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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