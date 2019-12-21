Altınordu umut dolu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tire'de 5-3 yenildiği Süper Lig ekibi Denizlispor'la 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-2 berabere kalan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu umutlu konuştu. Kupadan elendiklerini ancak bunun moral bozukluğunu yaşamayacaklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Denizlispor deplasmanında 2-0 geriye düşmemize rağmen pes etmedik. En büyük sıkıntımız girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek" dedi.



BU KEZ OLACAK

Geçen hafta Bursaspor maçında 9 gol fırsatı yakaladıklarını hatırlatan Eroğlu şöyle konuştu: "Maalesef girdiğimiz pozisyonlardan birini atamadık. Bunu mutlaka çözeceğiz. Pazartesi günü Giresunspor'a konuk olacağız. Ardından Menemenspor'la evimizde oynayacağız. İki karşılaşmadan en az 4 puan bekliyoruz."