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umut dolu

Altınordu umut dolu
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tire'de 5-3 yenildiği Süper Lig ekibi Denizlispor'la 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-2 berabere kalan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu umutlu konuştu. Kupadan elendiklerini ancak bunun moral bozukluğunu yaşamayacaklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Denizlispor deplasmanında 2-0 geriye düşmemize rağmen pes etmedik. En büyük sıkıntımız girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek" dedi.

BU KEZ OLACAK
Geçen hafta Bursaspor maçında 9 gol fırsatı yakaladıklarını hatırlatan Eroğlu şöyle konuştu: "Maalesef girdiğimiz pozisyonlardan birini atamadık. Bunu mutlaka çözeceğiz. Pazartesi günü Giresunspor'a konuk olacağız. Ardından Menemenspor'la evimizde oynayacağız. İki karşılaşmadan en az 4 puan bekliyoruz."
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