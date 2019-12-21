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Efsaneler anıldı

Efsaneler anıldı
Giriş Tarihi: 21.12.2019

19.12 Dünya Karşıyakalılar Günü’nde, camia uzun yıllar potada hizmet edenleri unutmadı

Karşıyaka 1912 Derneği, Atakan Karakaplan ve Vehbi Moğol moderatörlüğünde Karşıyaka Basketbol Takımına çok uzun yıllar oyuncu, antrenör ve başkan olarak unutulmaz hizmetler veren iki efsane Somer Terzioğlu (83) ile Çetin Taşkıngenç'i (82) Anma Töreni ve plaketlerle ödüllendirdi. Ayrıca YENİ ASIR Gazetesi Spor Servisi, Genç Milli Takımımızı Avrupa Şampiyonu yapan, (A) Milli Takımımızı da çalıştıran ve Basketbol Federasyonuna 17 yıl hizmet veren Atakan Karakaplan'a da plaket verdi. Evlendirme Salonu'nda düzenlenen ve büyük ilgi gören geceye Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler de katıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
90 yaşındaki efsane Ayhan Öngen'in rahatsız olduğu için evinden gönderdiği duygu yüklü mesajlar herkesi ağlatırken, dünyanın 4 bir yanında yaşayan Karşıyakalıların yolladığı demeçler salonu Kaf-Sin- Kaf sesleriyle inletti, gözler buğulandı.
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