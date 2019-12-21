Göz-Göz Aslan avında

Ligin ikinci yarısında maçlarını yeni stadında oynayacak İzmir ekibi birçok ilki yaşadığı Bornova’daki son maçta bugün Cim-Bom’u ağırlıyor. Müthiş maç 20.00’de başlıyor. Göztepe 124 milyon Euro değerindeki yıldızlar topluluğu rakibini taraftarının desteğiyle dize getirip haftaya damga vurmak istiyor. Göz-Göz, rakibini en son 2002’de yenmişti.

Nefesler tutuldu ve Göztepe ile Galatasaray arasında bugün Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maç için geri sayım başladı. Göztepe en son 3 Mart 2002'de İzmir'de 2-0 yendiği Cim-Bom'u dize getirip hem rakibine karşı galibiyet hasretini sonlandırmak, hem de üst sıralara yükselmek istiyor. Göz-Göz için bugünkü maç aynı zamanda büyük zaferler yaşadığı Bornova Stadı'na veda nitileği taşıyor. Göz-Göz anlamlı maçı Galatasaray zaferiyle noktalamak istiyor.



DEV MAÇI TOKAT YÖNETECEK

Serkan Tokat'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS HD 1'den yayınlanacak. Göztepe'de sakatlıkları devam eden Poko, Atınç ve Yusuf'un yanı sıra kart cezalısı Berkan yok. Sakat olan Alpaslan'ın durumu belirsiz. G.Saray'da ise tedavisi süren Florin Andone ile sezonu kapatan Luyindama yok.



BETO KURTARIYOR GÖZ-GÖZ UÇUYOR

Göz Göz'de 3. sezonunu geçiren ve kaptanlık pazubantını takan 37 yaşındaki kaleci Beto, bu sezon yaptığı kurtarışlarla parmak ısırttı. Göztepe'nin Trabzon, Malatya ve Alanya maçlarında kalesine 15 isabetli şut atılan Beto, bu şutların 14'ünde başarılı oldu. Sadece 1 gol yiyen Portekizli kaleci, üç maçta 7 puana direkt katkı koydu. Beto, son üç sezonda Göztepe aleyhine verilen 15 penaltıdan 7'sini kurtarmıştı.



SON MAÇLARIN EN İYİSİ MUSLERA

Oldukça kötü bir sezon geçiren Galatasaray'ın bu sezon çoğu maçta kurtarıcısı Muslera oldu. Gerek ligde, gerek kupada ve Avrupa'daki maçlardaki müthiş performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Muslere otoriteler tarafından bu sezonun en faydalı oyuncusu olarak gösteriliyor. Müthiş kurtarışlarıyla çoğu maçta Galatasaray'ı ipten alan Uruguaylı file bekçisi takımının bugün de yine en büyük kozlarından birisi olacak. Göztepeli Beto da bir röportajında, "Türkiye'nin en iyi kalecisi Muslera" demişti.



GÖZTEPE NOTLARI

● Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, kart cezalısı sol bek Berkan Emir'in yerine bugünkü maçta Leo Schwechlen'i görevlendirecek.



● Göz-Göz'ün son Gençlerbirliği maçında cezalı olduğu için oynatamadığı sakat olan Alpaslan Öztürk'ün durumu bugün belli olacak.



● Göztepe'de bir önceki hafta kart cezası nedeniyle oynayamayan Soner Aydoğdu bugün Celso Borges'in yerine ideal kadroda yer alacak.



● İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 30'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.



G.SARAY NOTLARI

● Cim-Bom'da sakat olan Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Marcao ve Mario Lemina'nın durumları bugün belli olacak.

● Aslan'da Belhanda ile Adem Büyük, bugünkü maçta kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

● G.Saray, Süper Lig'de bu sezon 7 deplasman maçının 2'sini kaybedip 3 kez berabere kalırken dış sahada sadece iki maçını kazandı.

● G.Saray'ın Tuzlaspor ile oynadığı kupa maçında kavgaya karıştığı gerekçesiyle Jimmy Durmaz'a PFDK tarafından 3 maç ceza verildi.



TRİBÜNLER DOLACAK TARAFTARLAR COŞACAK

Göztepe'nin bugün Galatasaray ile oynayacağı maçta yine en büyük kozu taraftarları olacak. Bu sezon maçlarında tribünde yüzde 92 doluluk oranını yakalayıp Süper Lig'in en sadık taraftarı olan sarı-kırmızılılar bugünkü maçta yine statta boş koltuk bırakmayacak. Biletler satışa çıkar çıkmaz anında tüketen Göztepeli taraftarlar gerek tezahüratları, gerekse tribün şovlarıyla maça renk katacak.



GALATASARAYLILAR DEV MAÇA HAZIR

Galatasaraylı taraftarlar bugün Göztepe'ye konuk olacak takımlarını Bornova Stadı'ndaki maçta da yalnız bırakmayacak. 12 bin 500 kişilik Bornova Stadı'ndaki maçı 625 Galatasaraylı taraftar takip edecek. Maçtan önce ise polis geniş güvenlik önlemleri alacak. İstanbul ekibinin taraftarları özel uçakla İzmir'e gelen Galatasaray kafilesini çiçeklerle karşılarken, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularına sevgi gösterisinde bulundu.