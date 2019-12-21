Göztepe - Galatasaray (Canlı skor)

Süper Lig 16. Hafta maçları kapsamında Göztepe ile Galatasaray yeşil sahada bir araya gelmeye hazırlanıyor. Ligde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile geçtiğimiz haftayı 24 puan elde ederek 6. Sırada tamamlayan Galatasaray, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi sahibi olarak geçtiğimiz haftayı 20 puanla 10. sırada bitiren Göztepe ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bornova Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada ilk düdük saat 20.00’de başladı. İşte karşılaşmanın canlı takip linki maçın tüm detayları…

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Geride kalan 15 haftada ligde Galatasaray 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 24 puan 6. sırada bulunuyor. İzmir ekibi ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 20 puan topladı ve 10. sırada. İşte mücadele öncesi son dakika gelişmeleri ve maça dair önemli notlar... CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN



GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. 11'LER: GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Selçuk, Belhanda, Babel, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao