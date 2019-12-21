Heyecan dorukta

F.Bahçe ile Beşiktaş'ın yarınki kritik maçı öncesi iki teknik adam da planlarını yaptı. Kanarya’da Yanal, Emre ve Muriç’e çok güvenirken Kartal’da Avcı’nın kozları Ljajic ve Burak olacak.

Süper Lig'de nefesler tutuldu, herkes Kadıköy'de F.Bahçe ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak yılın son derbisine odaklandı. Her iki takımın teknik direktörleri de bu kritik randevu öncesi planlarını aşağı yukarı belirledi. F.Bahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Rodrigues'in sakatlığı sebebiyle sıkıntı yaşarken kaptan Emre'nin üzerine kurulu bir oyun planı ile sahaya çıkıp, Deniz, Muriç ve Ozan üçlüsü ile rakibi yıkmayı hedefliyor. İlk dakikadan itibaren topa hakim olup rakibi kendi yarı alanına hapsetmeyi kurgulayan Yanal, oyuncularından kanat bindirmeleri ile Muriç'i sık sık topla buluşturmalarını istedi.



LJAJİC'E ÖZEL GÖREV

Beşiktaş'ta ise Abdullah Avcı'nın derbide Adem Ljajic'e özel görevler vermesi beklenirken Caner ve Burak Yılmaz gibi tecrübeli isimlerle görüşüp kendilerinden çok şey beklediğini ifade etti. Ortada Elneny ve Atiba gibi oyuncularıyla duvar örmeyi planlayan Avcı, son 3 lig maçında 7 gol yiyen rakiplerinin savunma zaaflarından da yararlanmayı amaçlıyor. Avcı, savunmayı da Gökhan, Vida, Roco ve Rebecho'dan oluşturacağı öğrenildi.



10. KEZ RAKİPLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın oynanacak derbi maçla kariyerlerinde birbirlerine 10. kez rakip olacak. Ersun Yanal'ın Abdullah Avcı'ya karşı galibiyet sayısında 2 farkla üstünlüğü bulunuyor. Yanal, Trabzonspor ve Fenerbahçe'yle Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e karşı rakip oldu. Söz konusu maçlarda Yanal'ın ekipleri 4 galibiyet elde etti. Abdullah Avcı ise Yanal'a karşı saha kenarında 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli iki teknik adamın başında bulunduğu takımlar 3 maçta da berabere kaldı.



DERBİDE KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR

İki takım arasında ligde oynanan son 20 derbi mücadelesini yöneten hakemler, sık sık kartlarına başvurmak zorunda kaldı. Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki son 20 derbi maçında 119 sarı ve 15 kırmızı kart çıktı. Fenerbahçeli oyuncular, son 20 derbi mücadelesinde toplam 62 kart gördü. Sarı-lacivertli futbolculara 57 sarı çıkarken, hakemler ayrıca 5 de kırmızı kart gösterdi. Siyah-beyazlı oyuncular 62 sarı kart görürken, 10 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.



ALİ KOÇ'TAN ÖZEL PRİM

F.Bahçe Başkanı Ali Koç yarın 9. kez Fenerbahçe başkanı olarak bir derbiye çıkacak. Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe 8 derbinin 7'sinde berabere kaldı. 1'inde yenildi. Ali Koç hafta sonunda derbinin kazanılması durumunda kesenin ağzını açacak. Başkan Ali Koç'un bugün takımla bir araya gelip prim açıklayacağı bildirildi.



BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLK KEZ

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, ilk kez bir Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertlilerin kalesini koruyacak. Altay, bu duyguyu Galatasaray'a karşı bu sezon yaşamış söz konusu karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Beşiktaş kalecisi Karius ise daha önceki iki F.Bahçe maçında galibiyet görmezken toplamda 4 gol yedi.



JOAO PAULO HAREKATI

Beşiktaş'la ilgili Joao Paulo iddiası bir kez daha gündeme geldi. Esporte Interativo'nun haberine göre Botafogo'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu için en istekli takımın Beşiktaş olduğu öğrenildi. Orta saha ve forvet arkasında forma giyen Joao Paulo ile ilgili Ocak'ta Botafogo yetkilileriyle görüşme gerçekleşeceği kaydedildi.