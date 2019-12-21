Horozlar uçuyor

Sıkıntılı günleri atlatan Denizlispor'un 6 maçtır bileği bükülemiyor. Son 4 lig maçının 3’ünü kazanarak 10 puan toplayan Denizli ekibi, kupada da Altınordu’yu eleyip son 16 turuna yükseldi

Süper Lig'de Denizlispor fırtınası esmeye devam ediyor. Yeşil-siyahlılar hem ligde, hem de kupada son haftalarda aldıkları zaferlerle taraftarlarını umutlandırırken, sıkıntılı günleri de geride bıraktı. Son 4 maçtan 10 puan çıkartıp üst sıralara doğru çıkışa geçen Denizlispor, ligde ve kupada da yenilmezliğini 6 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini 10 Kasım'da Beşiktaş'tan (1-0) alan Horozlar, ardından oynadığı maçlarda Rizespor'u 2-0, Gaziantep FK'yı (D) ve Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenerken Başakşehir ile de 1-1 berabere kaldı. Denizlispor bu süreçte oynadığı iki kupa maçında da Altınordu'yu 5-3 ve 2-2'lik skorlarla eledi.



BEŞ SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Ligin 11. haftasını 11 puanla 14 sırada düşme hattının bir puan önünde kapatan Denizlispor, bu süreçte kazandığı puanlarla 21 puana ulaşıp 9. sıraya yükseldi. Ligde 4 maç sonunda 5 sıra birden çıkan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Özdilek hedeflerinin Alanyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarını kazanıp devreyi 27 puanla bitirmek olduğunu söyledi.



GOLCÜLER İŞ BAŞINDA

Ligde ve kupada müthiş bir çıkış yaka- yakalayan Denizlispor'u golcüleri sırtlıyor. layan Oscar Estupinan attığı 8 golle takımının en skorer oyuncusu olurken onu 4'er golle Hugo Rodallega ve Radoslaw Murawski, 3'er golle Hadi Sacko ve Recep Niyaz iz-izledi. Yeşil-siyahlılarda Modou Barrow, ledi. Burak Çalık ve Mehmet Akyüz'ün 2'şer, Olcay Şahan'ın ise 1 golü bulunuyor.



SEBAHATTİN ALP