Konuşamayan taraftara küfür cezası verdiler!

Süper Lig'in 14.haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına giden Sivasspor taraftarlarına, çirkin tezahüratta bulundukları gerekçesiyle bir maç müsabakadan men cezası kesilirken cezadan işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer de etkilendi. Karşılaşmayı oğlu Cihan Biçer ile izleyen işitme engelli İlhan Biçer de bu blokta bulunan diğer taraftarlar gibi çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle cezalı duruma düştü. Sivasspor'un maçlarını uzun yıllardan beri takip ettiğini belirterek TFF'nin kendisine uyguladığı cezaya anlam veremediğini söyleyen Cihan Biçer, durumu trajikomik olarak değerlendirdi. ÜÇ YIL



ÖNCE DE AYNI OLAY

Sivas'ın nererdeyse her deplasman maçına gittiğini ifade eden Biçer, "Federasyonun yaptığı büyük bir yanlış ve ayıp. Ben zaten küfür edemem. Federasyonun bu hatayı düzeltmesini bekliyoruz. Top yekün herkesi cezalandırmak çok yanlış. Şimdi Gençlerbirliği ile oynanacak maça gidemeyeceğim" dedi. Üç yıl önce de aynı cezaya maruz kalan Biçer, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın TFF ile yaptığı görüşmeler sonucu TFF 1. Lig'de Sivasspor'un Boluspor maçını protokol tribününden izlemişti.