KSK Kartal virajında

Lig ve Avrupa’da dolu dizgin yoluna devam eden yeşil-kırmızılılar, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.30’da Kara Kartal’ı yenerek zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, bugün Beşiktaş Sompo Sigorta'yı konuk edecek. Evinde hiç maç kaybetmeyen yeşil-kırmızılılar bu seriyi İstanbul ekibi önünde de sürdürmek istiyor. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları tam 50, öğrenci 30 TL'den satılacak. Ligde bu sezon 12 maçta 10 galibiyet alan Pınar Karşıyaka, taraftarı önünde lig ve Avrupa'da çıktığı 11 maçı da kazanmayı başardı. Beşiktaş ise bu sezon ligde 12 karşılaşmada 5 galibiyet aldı.



RAKİP OLACAK

Pınar Karşıyaka'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ın başına geçen Ufuk Sarıca, bugün Kaf-Kaf'ın başında eski takımına rakip olacak. Mücadele ettikleri tüm kulvarlarda başarılı olan yeşil-kırmızılı ekibin başantrenörü Ufuk Sarıca, "Asla geri adım atmayan, pes etmeyen bir takımımız var. Sezon başından beri bu durum böyle ve bu beni çok mutlu ediyor. Taraftarımız karşısında Beşiktaş önünde kazanma serisini sürdürmek istiyoruz" açıklamalarını yaptı.