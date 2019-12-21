KSK’de bayrak mesaisi

Karşıyaka’da, ‘Bir bayrak da sen as’ kampanyasında bugüne kadar 116 bin TL gelir elde edildi, desteğin artması bekleniyor. Üç hafta önce başlatılan kampanyada şu ana kadar 116 bin 150 TL gelir elde edildi.

Karşıyaka'da kulübe gelir sağlamak ve FIFA'daki 160 bir dolarlık son dosyayı kapatmak için başlatılan 'Bir bayrak da sen as' kampanyasına destek giderek artıyor. Üç hafta önce başlatılan kampanyada şu ana kadar 116 bin 150 TL gelir elde edildi. Yönetim yaptığı açıklamada, 1123 adet kampanya bayrağı ile 9 adet de sponsor bayrağının satıldığını duyurdu. Destek veren kurum ve kişilerin isimleri kulübün resmi sitesinden tek tek açıklandı. Kulüplerine sahip çıkan Karşıyakalılara teşekkür eden KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Bu kampanya ile semte sahip çıkma duygusu yaşanacak. Bu bizim için maddi gelirden daha önemli. Yeni yıla kadar bütün sokakların bayraklarla donatılmasını istiyoruz. Kurtuluş savaşı başlattık, kulübümüzü tekrar ayağa kaldırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu çabanın da görsel şölene dönüşmesini istiyoruz" dedi.



BÜYÜKKARCI: HERKES ALSIN KARŞIYAKA

halkının kendilerine güvenmesini isteyen başkan Turgay Büyükkarcı şöyle devam etti: "Herkes bayrağını alsın. Karşıyaka'nın gücünü herkese gösterelim" dedi. Bayraklarının satış noktaları her gün kulübün sosyal medya hesabından paylaşılıyor.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ