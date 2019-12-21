Kupa şöleni

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu kuraları dün çekilirken Ege ekiplerinden Denizlispor Trabzon ile Göztepe ise Güney ekibi Antalyaspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu. Kupada geçtiğimiz tur Altınordu'yu eleyen Denizlispor, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor ile eşleşirken, Karagümrük engelini geçen İzmir ekibi Göztepe'nin rakibi ise Antalyaspor oldu. İlk maçtaki 2-0'lık Tuzla yenilgisi sonrası rövanşta 4-0 kazanan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile, İstanbulspor'u eleyen Fenerbahçe Kayserispor ile Anagold 24Ercizanspor karşısında tur atlayan Beşiktaş ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile eşleşti. Kupanın son 16 turunda, 5. eleme turunu geçen 16 takım mücadele edecek. Son 16 turunda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020'de oynanacak.



SON 16 TURUNDA VAR UYGULANACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda VAR sisteminin devreye gireceği açıklandı. TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, kupada müsabakaların heyecanlı geçtiğini dile getirerek, "Hedefe yaklaştıkça maçlardaki heyecan da artıyor. Bütün takımlarımız şu ana kadar gösterdikleri mücadelelerle kupaya büyük önem verdiklerini gösterdi. TFF 1. Lig'den Erzurumspor ile TFF 2. Lig'den Kırklarelispor da bu turda mücadele edecek. Ayrıca bu turdan itibaren VAR sistemi uygulanacak. İnşallah VAR ile birlikte daha az hataların olduğu maçlar izleyeceğiz" dedi.



