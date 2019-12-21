Menemen’den ince hesap

Ekol Göz Menemenspor sahasında ağırlayacağı Bursa’yı yenerek zirve yarışına ortak olmanın planlarını yapıyor. TFF 1. Lig’de 25 puanla Play-Off hattında yer alan Ekol Göz Menemenspor, yarın sahasında 24 puanla altıncı basamakta yer alan Bursaspor önünde bıçak sırtı bir maça çıkacak.

TFF 1. Lig'de 25 puanla Play-Off hattında yer alan Ekol Göz Menemenspor, yarın sahasında 24 puanla altıncı basamakta yer alan Bursaspor önünde bıçak sırtı bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı kazanıp ilk altı içindeki yerini sağlamlaştırmak ve ilk 2 yarışına ortak olmanın planlarını yapıyor. Ligde son 9 maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Ekol Göz Menemenspor'un başarılı teknik patronu Cenk Laleci, "Ligde her maç zor. Bursaspor da teknik adam değişikliği sonrası bizim maçı çıkış maçı olarak görüyor. Önlemlerimizi alıp sahada gerekeni yapacağız" dedi.



CENK LALECİ: FARKI AÇARIZ

İlk 6 yarışında yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini belirten genç teknik adam Cenk Laleci, "Bursaspor'u yendiğimiz takdirde Play-Off için mücadele eden rakiplerimizle aramızdaki puan farkını açarız. Bunu da başaracağız. İlk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ