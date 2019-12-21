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Tandoğan: Bizim için lig önemli

Tandoğan: Bizim için lig önemli
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Altay'da moraller bozulmadı. Teknik direktör Ali Tandoğan, kendileri için ligin daha önemli olduğunu belirterek, "Elbette takımımız her maçı kazanmak için oynar ama bizim için Trabzonspor sınavının çok fazla önemi yoktu. Maça çok fazla değer verseydik bambaşka bir kadroyla mücadele ederdik. Bizim için kesinlikle lig önemli. Tüm konsantrasyonumuzu Erzurum maçına verdik. Orada kazanıp evimize döneceğimize inanıyorum" dedi. Trabzon maçında bileğine darbe alan stoper Cenk'in Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayacağı bildirildi.
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