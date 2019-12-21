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Tribünlerde seferberlik

Tribünlerde seferberlik
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Son maçında Trabzonspor'u deplasmanda yenerek gündem yaratan Denizlispor'da taraftarlar Pazartesi günü evinde oynayacağı Alanyaspor maçı öncesinde seferberlik ilan etti. Taraftarlar zorlu maçta tribünleri tamamen doldurmayı planlarken sosyal medyadan futbolseverlere çağrıda bulunuyor. Bu arada Denizlispor'da sakatlığı süren stoper Sapunaru'nun tedavisine devam edilirken, Rumen oyuncunun Alanyaspor karşısında oynayıp oynamayacağı belirsiz.
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