Akigo’ya Bolu şoku

Şampiyonluk yolunda mutlaka kazanması gereken bir mücadeleye çıkan yeşil-siyahlılar, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibine takıldı. Akhisar, maçtan 1 puanla ayrılarak 2. olma şansını tepti

TFF Birinci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Akhisarspor, sahasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Boluspor ile golsüz berabere kaldı, taraftarını kahretti: 0-0. Yeşil-siyahlılar, bu sonucun ardından 2. olma şansını tepti. İlk tehlikeli atak 28'de Akhisar'dan geldi. Yaklaşık 35 metre uzaklıktan kaleyi direk karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Muhammet'in kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Yavuz iki hamlede kontrol etti. 45+1'de Burhan'ın pasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Aykut'un şutu az farkla auta gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.



İKİNCİ YARIDA DA GOL SESİ ÇIKMADI

53'de Muhammet'in ceza sahası içinde pasını alan Rotman'ın şutunu kaleci Yavuz iki hamlede kontrol etti. 90'da Ceza sahası önünde topu önünde bulan Burhan ceza sahasına girerek pasını Ergin'e verdi. Altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ergin cılız şutu kalecide kaldı. Bundan sonraki ataklardan sonuç gelmeyince mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



EVİNDE YENİLMİYOR

Akhisarspor, TFF 1. Lig'de iç sahada yenilgi yüzü görmeyen 4 takımdan birisi konumunda. Taraftarları önünde oynadığı 7 karşılaşmadan 4'ini kazanan 2'sinde berabere kalan Akigolar, Bolu karşısında da bu istatistiğini sürdürdü ve zirve takibine devam etti.



■ KENAN MOLLA