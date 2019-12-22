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Altay’a sert rakip

Altay’a sert rakip
Giriş Tarihi: 22.12.2019

ekibi, zirve yarışı içinde olan Erzurumspor’a konuk olacak. ’ndaki maç saat 14.00’te.

TFF 1. Lig'de geçen hafta Adana Demirspor'u yenerek 7 haftalık galibiyet hasretini sonlandıran Altay, bugün deplasmanda ilk iki yarışı veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Kazım Karabekir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Siyah-beyazlı ekipte ameliyat olarak sezonu kapatan stoper Gençer ve Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan genç savunmacı Cenk maç kadrosuna alınmayacak.

İKİ YILDIZ OYNAYACAK
Ligde son iki maçta sakatlıkları yüzünden görev yapamayan Kappel ve Tavares ise takımdaki yerlerini alabilecek. Erzurumspor'da kart cezalıları Murat Uçar ile Aykut Demir Altay'a karşı forma giyemeyecek.
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