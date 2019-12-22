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Bal-Kes nefes aldı

Bal-Kes nefes aldı
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Ekol Hastanesi Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında Eskişehirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek, bu sezon dış sahadaki ilk galibiyetini elde etti. 5. dakikada Doğa'nın sert ortasında kaleci Ekrem'den dönen topu Rahmi Anıl ağlarla buluşturdu: 0-1. 7'de Mrsic'in ceza sahasına orta şut karışımı gönderdiği top, direkten döndü. 11'de Emre'nin kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top Erdal'nin önünde kaldı. Erdal, müsait pozisyonda kaleci Vukovic'i avladı: 1-1. 27'de Sissoko'nun arapasında topla buluşan Emre müsait pozisyonda topu kalenin solundan dışarı gönderdi. 73'te Okan'ın uzun pasında sol çaprazda topla buluşan Mrsic, takımını öne geçiren golü kaydetti, maçın skorunu belirledi: 1-2.
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