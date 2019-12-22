Büyüksün Altay

İzmir ekibi Altay, Adana Demirspor'un ardından deplasmanda Erzurumspor'u da yenerek çıkışını sürdürdü. TFF 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen siyah-beyazlılar, şampiyonluk hesapları yapan rakibini 4'te Leandrinho, 21 ve 54'te golcüsü Paixao'nun attığı gollerle dize getirdi, büyük bir sevinç yaşadı

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Adana Demirspor'u yenen Altay, deplasmanda Erzurumspor'u 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Maça Altay iyi başladı. 4. dakikada Paixao'nun ceza sahası dışından sert şutunda top direkten geri geldi. Leandrinho tamamladı: 0-1. 9'da Alhassan'ın soldan sert ortasında kaleci Sehic topa sahip oldu. 11'de Obertan'ın soldan ortasında Pote kafayla eşitliği sağladı: 1-1. 21'de Hüsamettin'in ortasında Leandrinho'nun kafasında kaleye giden topu Paixao tamamladı: 1-2.



PAİXAO GÜNÜNDEYDİ



28'de Cenk Ahmet'in ortasında Hamroun kafasında top direkte patladı. 39'da Paixao'nun şutu kaleciden döndü. 54'te Yılmaz'ın ara pasında kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Paixao meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3. 59'da Emrah'ın sağdan ortasında oltan golü atamadı. 89'da Osman'ın ortasında Oltan kafayla topu indirdi. Scuk sert şutla topu üstten dışarıya attı. 90'da Erhan'a dirsek atan Pote ikinci sarı görerek oyun dışında kaldı. Altay karşılaşmayı 3-1 kazandı.