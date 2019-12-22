Denizli potada harika

TBL’de Play-Off’u hedefleyen yeşil-mavili ekip, Konyaspor’u son saniye basketiyle mağlup etti

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) Play-Off'u hedefleyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Konyaspor deplasmanında son saniye basketiyle 80-79 kazanıp, 11. maçında 7. galibiyetini elde etti. Maça hızlı başlayan ve Gökhan, Ümit ve Deniz Can'la sayılar bulan yeşilmavililer, ilk periyotu 24-19 önde tamamladı. İkinci periyotta Jordan ve Mishula'nın da skora katkısıyla farkı açan Denizli Basket, devreyi de 45-33 galip tamamladı, Üçüncü periyotta Wilbekin ve Mehmet'in sayılarına engel olamayan Denizli Basket, üçüncü periyotu da 62-55 önde kapattı. Uzun süre önde götürdüğü maçın son bölümünde 5 sayı geriye düşen (74-69) yeşil-mavililer, son saniyede Gökhan'ın basketiyle 80-79 kazandı. Ümit 18, Gökhan 16, Deniz Can 12 sayıyla yıldızlaştı.



■ SEBAHATTİN ALP