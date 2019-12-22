Göztepe tarihi zaferler yaşadığı Bornova Stadı’na G.Saray maçıyla veda etti. İzmir ekibi 17 yıldır yenemediği Cim-Bom’u mağlubiyetle uğurladı

Göztepe, dünkü Galatasaray maçıyla 3.5 sezondur maçlarını oynadığı Doğanlar Stadı'na veda etti. İkinci yarıda İzmir'deki ilk maçı olan Beşiktaş randevusuyla yeni stadına geçecek olan sarı-kırmızılılar, Doğanlar Stadı'nda son kez yeşil sahaya çıktı. Taraftarlar, Doğanlar'a veda maçında tribünleri yine tıklım tıklım doldurdu. Doğanlar Stadı'nda 'Göztepe karnavalı' yaşatan taraftarlar, takımlarına müthiş destek verdi.



KÖTÜ TALİHİ DE YENDİLER

Göztepe Süper Lig'deki son 3. sezonunda şampiyonluklar yaşamış ekiplerden bir tek Galatasaray'a diş geçirememişti. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Trabzonspor'dan 10 puan, Fenerbahçe'den 5 puan ve Beşiktaş'tan maçlardan yenilgi ile yine İzmir'de 2-0'lık sonuçla dize getiren Göztepe, rakibi karşısında son 12 maçının Göztepe'de görev yapmıştı.