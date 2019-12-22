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'dan -Beşiktaş maçı sonrası kafa karıştıran açıklama!

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası kafa karıştıran açıklama!

22.12.2019, 21:26 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019,21:32

Teknik Direktörü , yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi" dedi.

Ersun Yanal'ın konuşması şöyle;

"Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi. Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım."

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