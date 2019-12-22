Göz-Göz aslanlar gibi

İzmir ekibi müthiş futboluyla güçlü rakibini yenerken hem hakem Serkan Tokat’ı, hem de G.Saray’ı dize getirdi. Göz-Göz’ü zafere taşıyan golleri Jerome ve Halil kaydetti. Bornova Stadı'na galibiyetle veda eden Göztepe puanını 23'e çıkartıp taraftarına bayram yaptırdı. Deplasmanlarda yüzü bir türlü gülmeyen Cim-Bom zirve yolunda yara aldı

Hakem Serkan Tokat'ın oldukça kötü bir yönetim sergilediği Süper Lig'deki kritik maçta Göztepe sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti: 1-1. Maça konuk ekip hızlı başladı. 6. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan'ın vurduğu şut kalenin solundan az farkla auta çıktı. 10'da Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda Titi'nin kafa vuruşu sonrası topla buluşan Jerome, ağları havalandırdı 1-0. 27'de kullanılan köşe vuruşunda karambolde kalan topa vuran Babel'in şutunda top Gassama'ya çarparak ağlarla buluştu: 1-1. 45+36'da kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Castro'nun kafa vuruşu kalenin



HALİL SON SÖZÜ SÖYLEDİ

61'de Napoleoni'nin pasında Halil topu Serdar'a çıkardı Bu oyuncu tekrar topu Halil'e verdi, genç oyuncu topu Galatasaray ağlarına yuvarladı: 2-1. 62'de ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Serdar'ın yakın köşeye yaptığı vuruşunu kaleci Muslera kontrol etti. 64'te Feghouli'nin ceza sahasının sağ çaprazından içeri yerden çevirdiği topa Falcao'dan önce kaleci Beto ayak koydu, ardından Göztepe savunması topu kornere gönderdi. 77'de Gassama'nın uzun pasında karşı karşıya Serdar'ın dokunduğu top direkten döndü. 78'de defansın arkasına atılan topta Falcao şutunu çekti, Beto harika çıkarttı. Maç 2-1 sona erdi.



GÖZ-GÖZ İKİ GOLE 3 FİRE BİRDEN VERDİ

Göztepe'nin İngiliz golcüsü Cameron Jerome maçın 10 dakikasında Serdar'ın kornerinden gelen topta Titi'nin indirdiği meşin yuvarlağı Muslera'nın yanından ağlara gönderirken tribünleri de ayağa kaldırdı. Bu sezon Trabzonspor deplasmanında da attığı kritik golle takımını galibiyete taşıyan Jerome ligdeki ikinci golünü kaydetti. Göztepe skor 1-1 iken bu kez Halil ile yeniden öne geçti. Halil bu sezon 2. golünü attı.



Göztepe'de maça sarı kart cezasında çıkan üç futbolcu da cezalı duruma düştü. Jerome, Gassama ve Titi dünkü maçta sarı kart görünce Sivas maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Gassama dün talihsiz bir gün yaşadı. Senegalli yıldız maçın 26. dakikasında Selçuk'un ortasında G.Saraylı futbolcuların ıskaladığı topa dokununda meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti.



ASLAN 17 KİŞİLİK KADROYLA GELDİ

Galatasaray'da tedavisi süren Florin Andone ile sezonu kapatan Luyindama ile Şener, Lemina ve Seri maç kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca kart cezalısı Jimmy Durmaz ve formsuz olan Emre Mor ile Yunus Akgün maçı tribünden izledi. G.Saray'da Younes Belhanda ile Adem Büyük, maça üçer sarı kartla ceza sınırında çıktı. Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle sıkıntılar yaşayan Göztepe İzmir'de 17 kişilik kadroyla maça çıktı.



GÖZ-GÖZ'DE LEO VE REİS KADRODA

Göztepe'de sakatlıkları devam eden Alpaslan, Andre Poko, Atınç Nukan ve Yusuf Talum'un yanı sıra kart cezalısı Berkan Emir forma giyemedi. Teknik Direktör İlhan Palut stoper oynayan Alpaslan'ın yerine Wallace Reis'e, sol bek Berkan'ın yerine de Leo Schwechlen'i görevlendirdi. Sarı-kırmızılılarda bir önceki hafta kart cezası nedeniyle oynayamayan Soner Aydoğdu dün Celso Borges'in yerine ideal kadroda yer aldı.



TOKAT YAPACAGINI YAPTI

Göztepe'nin Galatasaray maçını yöneten Ankara bölgesi hakemi Serkan Tokat dün İzmir ekibine verdiği ve vermediği kararlarla maça damga vurdu. Galatasaraylı Donk'un Napoleoni'yi ceza alanı içinde yumrukla yere indirdiği pozisyonu görmezden gelen Tokat, birçok pozisyonda da Göztepe aleyhine düdükler çaldı. Sosyal medyada hep Galatasaraylı olduğu iddiaları ile gündeme gelen Tokat daha önce Göztepe'nin 6 maçını yönetmiş Göztepe bu maçların 3'ünü kaybedip 2'sini berabere bitirirken sadece 1 kez kazanmıştı. Tokat'ın yönettiği G.Saray maçlarında ise İstanbul ekibi 6 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alırken sadece 1 kez yenilmişti.



■ BURAK HAKERLER