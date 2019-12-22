Kadıköy’de dev randevu

Süper Lig’de yılın son derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş saat 19.00’da kozlarını paylaşacak. Bu kritik mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçı bugün F.Bahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak, Kadıköy'de heyecan tavan yapacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın son derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Geçen haftayı yenilgiyle kapatan iki takımın büyük kapışmasının sonucu merakla bekleniyor. Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen sarı-lacivertliler, son hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi. 6 maçlık galibiyet serisi sonrası sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0'lık sonuçla çarpılan Kara Kartal 2005 yılından bu yana rakibini deplasmanda mağlup edemiyor.



FENER'İN SIKINTISI EKSİKLER

Derbi öncesi iki takımda da eksikler bulunurken, özellikle F.Bahçe bu konuda hayli sancılı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar derbide forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues de derbide takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş'ta ise Dorukhan ile Douglas'ın sakatlığı sürerken Georges-Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz, hazır hale geldi. Her iki oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Bu arada Kanarya'da Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Kartal'da ise Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Lens, Necip Uysal ve Ruiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



350. KEZ OYNUYORLAR

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün yapacakları Süper Lig maçıyla 350. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 482 golüne, Beşiktaş 440 golle karşılık verdi.



ESKİ YILDIZLARI İLE VURACA

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rakibini kanatlarda forma giyen eski yıldızları Caner Erkin ve Jeremain Lens ile vurmayı planlıyor. Avcı, sakatlıktan kurtulan Kevin N'Koudou'yu ise maçın ilerleyen bölümlerinde sahaya sürmeyi düşünüyor. Fenerbahçe savunmasının hızlı oyuncu karşısında zorluk çekeceğini düşünen Avcı, maçın gidişatına göre karşılaşmanın son yarım saatlik bölümünde bu futbolcuyla gol arayacak.