Kim tutar Göz-Göz’ü

Tam 17 yıl aradan sonra Galatasaray’ı dize getiren Göztepe son 7 maçtan 14 puan çıkartırken taraftarlarına da umut verdi

Göztepe G.Saray karşısında kötü kaderini de yenmeyi başardı. Göz-Göz, en son 3 Mart 2002 tarihinde İzmir'de 2-0 yendiği rakibini 17 yıl aradan sonra mağlup ederek bir ilki başardı. Bu müsabakadan sonraki Galatasaray ile oynadığı 6 karşılaşmayı kaybeden Göz-Göz geçen sezon da rakibine 2 maçta da 1-0'lık skorlarla yenilmişti.



Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan maçlar son dönemde berabere bitmedi. İki takım son 12 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti.



Göztepe son 7 maçta büyük bir çıkış yakaladı. Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü'nü ve son olarak Galatasaray'ı yenen Göztepe Fenerbahçe ve Malatya ile berabere kalıp sadece G.Birliği'ne mağlup oldu. Göztepe bu süreçte 14 puan toplayarak 23 puana ulaştı.



Göztepe Galatasaray zaferiyle evindeki üç maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu. Sahasındaki maçlarda Kasımpaşa'ya 4-1 yenildikten sonra, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe ile de berabere kalan İzmir ekibi 3 maçta 7 puan kaybetmişti. Göztepe bu zaferle evindeki kötü gidişe son verdi.