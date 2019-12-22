KSK start verdi

İlk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Karşıyaka’da ikinci yarı hazırlıkları Antalya’da başladı. Soner Tolungüç iddialı konuştu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Karşıyaka'da 9 gün sürecek Antalya kampı başladı. Kendilerini çok zorlu bir ikinci yarının beklediğini belirten teknik direktör Soner Tolungüç, "Ciddiyetimizi bozmadan, disiplini elden bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizim en büyük kozumuz coşkumuz ve tempolu futbolumuz olacak. Taraftarımız zaten yanımızda. İkinci yarı onlar tribünde biz de sahada tempomuzu daha da artırarak hedefimize ulaşmak için mücadele edeceğiz. Ancak tüm rakiplerimiz devre arasında takviye yapacak. Biz ise takım içindeki oyuncularımızın potansiyellerini yükseltecek çalışmalar yapacağız. Devre arasını çok iyi değerlendirip ikinci yarıya da çok iyi başlamak istiyoruz" dedi.



PERFORMANS ORTADA

Teknik direktör Soner Tolungüç şöyle devam etti: "Mevcut kadromuz neler yapabileceğini gösterdi. Genç oyuncularımızın gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak için de çalışıyoruz."