KSK’den Ertaç’a anlamlı plaket

1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Doç. Dr. Cem Karagözlü , YENİ ASIR Spor Koordinatörü Gürkan Ertaç'a, İzmir ve Türk Basketboluna ve de bu spor dalında yeşil-kırmızılı kulübe gösterdiği hizmet ve destekler için onur plaketi verdi. Gürkan Ertaç, uzun yıllar boyunca basketbol oynadıktan sonra hakemlikte Cumhurbaşkanlığı Kupası Finalini yönetmiş, Basketbol Merkez Hakem Kurulu Üyeliği yapmış, Karşıyaka'nın basketbolda sağladığı şampiyonluk ve başarılara köşe yazılarıyla katkıda bulunmuştu.