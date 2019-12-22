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Manisa ’den müthiş galibiyet

Manisa BŞB’den müthiş galibiyet
Giriş Tarihi: 22.12.2019
TBL'DE Play-Off savaşı veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Semt77 Yalovaspor deplasmanında 80-75'lik zafere imza attı. İlk periyotu 21-17, devreyi 38-37 önde tamamlanan Manisa BŞB, üçüncü periyotu 58-57 geride kapattı. Son bölümde etkili olan Manisa BŞB, 80-75'lik galibiyete ulaştı. ABD'li oyuncu Umipig 21 sayıyla yıldızlaşırken, Cenk de 15 sayıyla skora katkı yaptı.
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