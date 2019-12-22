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’ten ilk

Mekik’ten ilk transfer
Giriş Tarihi: 22.12.2019

3. Lig 1. Grup’ta ilk devreyi istediği noktada tamamlayamayan Kızılcabölükspor 2. Lig ekibi ’den sol bek ile 1.5 ylılık anlaşma yaptı

3. Lig 1. Grup temsilcisi Kızılcabölükspor, devre arası transfer dönemine hızlı girdi. İlk devreyi istediği noktada tamamlayamayan Mekik, kadrosundaki birçok oyuncuyla yollarını ayırırken, ilk transferini de yaptı. Devre arası transfer planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 2. Lig ekibi Başkent Akademi FK'dan Polat Ertek ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 17 Ocak 1994 doğumlu genç oyuncu sol bekte görev yapıyor. 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Başkent Akademi FK forması giyen başarılı futbolcu 3 maçta süre aldı ve 1 asistle oynadı. Futbola Köyceğiz Belediyespor altyapısında başlayan Polat Ertek sırasıyla Marmaris Gençlikspor, Nazilli Belediye, Muğlaspor ve Başkent Akademi FK formalarını terletti.

MUĞLA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Bugüne kadar 2. Lig'de 2, 3. Lig'de 66, Bölgesel Amatör Lig'de 93, Türkiye Kupası'nda 6 maç olmak üzere toplamda 167 müsabakada forma giyen 25 yaşındaki oyuncu 8 gol atarken, 28 asist yaptı. Polat Ertek, 2015-2016 sezonunda Muğlaspor forması ile Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Polat, Kızılcabölükspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
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