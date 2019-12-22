Menemenspor Timsah avında

İzmir ekibi, evinde saat 19.00’da güçlü rakibi Bursa’yı ağırlayacak

TFF 1. Lig'de Play-Off hattında bulunan Ekol Göz Menemenspor, bugün taraftarı önünde kendisi gibi ilk 6 savaşı veren Bursaspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Önemli mücadele beIN Sports MAX HD 1'den naklen yayınlanacak. Ekol Göz Menemenspor'da sarı kart cezalısı forvet Hüseyin Çolak forma giyemeyecek. Kart cezası sona eren kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ise takımdaki yerini alabilecek. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasının biletleri 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 15 TL, 3. Kategori 5 TL ve misafir tribünü 6 TL'den satışa çıktı.



CENK LALECİ DESTEK İSTEDİ

Play-Off hattındaki yerlerini sağlama almak istediklerini belirten Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Yakaladığımız havayı bozmak istemiyoruz. Evimizde Bursaspor'u da yenerek üst sıralara yaklaşmak istiyoruz. Rakibimizin gücünün farkındayız. Taraftarımıza da ihtiyacımız var. Onların desteğiyle üç puanı alacağız"