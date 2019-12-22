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Nazillispor’da ilk yolcu

Nazillispor’da ilk yolcu
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Siyah İnciler, takımında forma giyen 20 yaşındaki santrfor ’ın sözleşmesini anlaşıp feshetti

3. Lig 3. Grup'ta 30 puanla 2. sırada devreyi tamamlayan Nazilli Belediyespor'da giyotin çalıştı. Siyah-beyazlılar, genç santrfor Berkant Kavzar'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Bu sezon profesyonel takımda forma şansı bulamayan Berkant, U-19 takımında 12 karşılaşmada takımına 4 golle katkı sağladı. Nazilli Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Genç futbolcumuz Berkant Kavzar ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Berkant Kavzar'a bugüne kadar altyapı takımlarımızda ve profesyonel takımımızda verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

START VERDİ
Nazilli Belediyespor'da, 5 günlük izin sona erdi. Naz-Naz, teknik patron Yavuz İncedal yönetiminde toplanıp ikinci yarı hazırlıklarının startını verdi. 23 gün boyunca tesislerde çalışmalarını sürdürecek siyah-beyazlılar, 12 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı öncesi hazırlık maçlarıyla güçlenecek.

■ KAZIM YÖRÜKCE
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