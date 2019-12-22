  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Özçalıskan Ailesi’nde bir acı kayıp daha

Özçalıskan Ailesi’nde bir acı kayıp daha

Özçalıskan Ailesi’nde bir acı kayıp daha
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Türkiye Futbol Federasyonu'nda uzun yıllar görev yapan, Ülküspor'un unutulmaz başkanlarından iş adamı ve politikacı merhum Süleyman Özçalışkan'ın eşi Sevinç Özçalışkan 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Küçükyalı'daki Mithatpaşa Hamidiye Camii'nde dün kılınan ikindi namazının ardından Kokluca Aile Mezarlığı'na defnedilen Sevinç Özçalışkan'ın cenaze törenine spor, siyaset ve iş dünyasının önde gelen birçok ismi katıldı. İzmir'in köklü ailelerinden Özçalışkan'ların hayırsever anneleri Sevinç Özçalışkan, yıllarca birçok yardım kuruluşuna yaptığı destekte tanınıyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Özçalıskan Ailesi’nde bir acı kayıp daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN