Özçalıskan Ailesi’nde bir acı kayıp daha

Türkiye Futbol Federasyonu'nda uzun yıllar görev yapan, Ülküspor'un unutulmaz başkanlarından iş adamı ve politikacı merhum Süleyman Özçalışkan'ın eşi Sevinç Özçalışkan 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Küçükyalı'daki Mithatpaşa Hamidiye Camii'nde dün kılınan ikindi namazının ardından Kokluca Aile Mezarlığı'na defnedilen Sevinç Özçalışkan'ın cenaze törenine spor, siyaset ve iş dünyasının önde gelen birçok ismi katıldı. İzmir'in köklü ailelerinden Özçalışkan'ların hayırsever anneleri Sevinç Özçalışkan, yıllarca birçok yardım kuruluşuna yaptığı destekte tanınıyor.