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’den duygusal mesaj

Serdar Gürler’den duygusal mesaj
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Göztepe'nin Galatasaray zaferinde önemli bir rol oynayan Serdar Gürler, Galatasaray'ı galibiyetini Yeni Malatyaspor forması giyen Arturo Mina ve oğluna armağan ettiğini söyledi. Serdar sözlerini, "Mina'ya mesaj göndermek istiyorum. Maçtan önce tişört hazırladım. Galibiyeti ona ve oğluna armağan etmek istiyorum. Umarım en kısa zamanda geri döner. Bornova'ya da çok güzel veda ettik. Evimize dönüyoruz. Çok değişik bir Göztepe olacak" diyerek tamamladı. İlk golün hazırlayıcısı olan ve ikinci golde de Halil'e gol asisti yapan yıldız futbolcu, "Biz Galatasaray'dan daha iyi oynadık ve haklı bir galibiyet aldık" dedi.
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