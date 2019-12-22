Somaspor’a takviye

3. Lig 3. Grup’ta şampiyonluk rotasından sapmak istemeyen siyah-beyazlı ekip, Kızılcabölükspor’dan Melih Vardar ve Buca’dan Cafercan Aksu’yu kaptı

3. Lig 3. Grup temsilcisi Somaspor, ara transfer dönemine hızlı girdi. 3. Lig'deki ilk yılında devreyi Play-Off hattında kapatarak dikkat çeken Siyah İnciler, Kızılcabölükspor'dan santrfor Melih Vardar ve Ci Group Buca'dan deneyimli oyuncu Cafercan Aksu ile sözleşme imzaladı. Turgutluspor'dan gelen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Melih, ilk devrede Kızılcabölükspor formasıyla 13 maçta 4 gol kaydetmişti. Hekimoğlu Trabzon'dan gelen 32 yaşındaki Cafercan ise, 11 maçın 8'inde ilk 11'de görev yaptı, 648 dakika sahada kalıp 1gol attı.



G.SARAY'DA YETİŞTİ

Antalya Yolspor'dan Galatasaray altyapısına transfer edilen ve 2002'de sarı-kırmızılı imzayı atan Cafercan Aksu, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Orduspor, Gaziantep FK, 1922 Konyaspor, Boluspor, Giresunspor, Tavşanlı Linyit, Karşıyaka, Körfez SK, Kırklarelispor, Darıca Trabzon ve son olarak Ci Group Buca'da görev yaptı. Süper Lig'de 5, 1. Lig'de 147, 2. Lig'de 122., 3. Lig'de 94, Türkiye Kupası'nda 35 karşılaşmada oynadı. U-21 Ligi'nde 60, özel turnuva, maç ve kupalarda 56, Avrupa Şampiyonası'nda 23 ve resmi kupalarda 8 maçta başarıyla forma giyen Cafercan, kariyerinde 550 karşılaşmada oynadı, 202 gol atmayı başardı.





■ ÜMİT YÖNEY