Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 19'da başlayacak nefes kesen mücadelede Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Hutchinson, Elneny, Lens, Diaby, Caner Erkin, Burak Yılmaz
Süper Lig'de dev maç! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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