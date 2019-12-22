Süper Lig'de dev maç! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 19'da başlayacak nefes kesen mücadelede Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu.