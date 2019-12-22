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'de dev maç! - derbisinde 11'ler belli oldu

Süper Lig'de dev maç! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu

22.12.2019, 18:03 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019,18:07

'in 16. haftasında evinde 'ı konuk ediyor. Saat 19'da başlayacak nefes kesen mücadelede Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Hutchinson, Elneny, Lens, Diaby, Caner Erkin, Burak Yılmaz

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