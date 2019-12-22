Terim yine hakemi ve rakibini suçladı

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından ilginç açıklamalarda bulundu. Terim, "Hayal kırıklığı yaşıyorum, sınanıyoruz, sınandığımız kesin. Girilebilecek her türlü pozisyona girmişiz ama sonuç alamamışız. Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz ama deneniyoruz, sınanıyoruz, bu kesin. Genel olarak hayal kırıklığı yaşıyorum. 60. dakika civarı Ömer düşünce Gassama'nın ikinci sarı kartını görmesi gerekiyordu. Oynamaya çalışan hep biz oluyoruz ama oyun çok duruyor. Yerden kalkmayanlar, içeri giren doktorlar... Buna müsaade eden de hakemlerimiz. Tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi tutan 1 şutumuz var. Hep dışarı atmışız. Göztepe'yi 3 puandan dolayı tebrik ediyorum" dedi.