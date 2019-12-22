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Trabzon’un Konya hasreti

Trabzon’un Konya hasreti
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Denizlispor mağlubiyetiyle taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan yarın Konya ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanıp 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor'a sahasında 2-1 mağlup olan bordo- mavililer zirve yarışında yara almıştı. Fırsat haftasını değerlendiremeyen bordo-mavililer yarın oynayacağı Konyaspor maçını kazanarak rakibi karşısında 9 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor. Trabzonspor Konya'da rakibi karşısında en son galibiyeti Konyaspor'un ligden düştüğü 2010-2011 sezonunda elde etti. Bordo-mavililer söz konusu dönemin ardından rakibi ile deplasmanda oynadığı son 6 Süper Lig maçında 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi son galibiyetini 1 Kasım 2010'da 2-1 ile almıştı.

HEDEF GALİBİYET
Bordo-mavililer Konya deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda ise Nisan 2017'den bu yana ilk kez deplasmanda üst üste 3 maçını kazanmış olacak. Teknik Direktör Ünal Karaman, Konyaspor'u yenerek Denizli mağlubiyetini telafi etmek istediklerini belirterek, "Bu maçta da oyunculardan
patlama bekliyorum" dedi.

KARAMAN 3-1 ÖNDE
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Konya Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik adamlık dönemlerinden 6 kez karşı karşıya gelecek. İki teknik adamın bundan önce görev aldıkları takımlarda yaptıkları 5 maçta bordo-mavililerin teknik patronu Ünal Karaman 3 galibiyet alırken, Aykut Kocaman ise 1 galibiyet elde etti. 1 maçta ise iki teknik adam birbirine üstünlük kuramadı.

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