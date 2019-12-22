Turgutluspor güçlenecek

3. Lig 2. Grup'ta ilk devreyi 3. sırada kapatan Turgutluspor, 4 veya 5 nokta transfer planlıyor. Maratonu ilk 5 içinde bitirmek istediklerini belirten teknik direktör Cüneyt Biçer, "Özellikle savunmaya stoper bölgesine, sol beke ihtiyacımız olacak. Orta alanda oynayacak 4-5 oyuncu takviye yapmayı planlıyoruz. Ama tabi bu bunla kısıtlı değil, az önce dediğim gibi bizim istediğimiz yapıda genç, geleceğe dönük oyuncu yakalarsak sayı hiç önemli deği. Devre arası kampını Turgutlu'da yapacağız. Hazırlıkta iklim çok önemli, beslenme ve saha çok önemli. Şimdi biz burada Turgutlu'da üçüne de sahibiz. Bugün bir devre arası kampı en kötü 100 bin TL. Bu rakamı kulüp içerisinde başka şekilde kullanabiliriz diye düşündük" dedi.