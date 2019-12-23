Akhisar ağır yaralı

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Akhisarspor, evinde alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan Boluspor ile berabere kalıp zirve yarışında bir yara daha aldı.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Akhisarspor, evinde alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan Boluspor ile berabere kalıp zirve yarışında bir yara daha aldı. Geçen hafta da Balıkesir deplasmanında 2 puan bırakan Akigolar önemli fırsatı kaçırdı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, maçı kazanmayı çok arzu etmelerine rağmen amaçlarına ulaşamadıklarını söyledi. Üzgün olduklarını ifade eden Altıparmak, "İlk devrede çok fazla pozisyon üretemedik. İkinci yarının ilk 5 dakikalık bölümünde iki tane yüzde 100'lük pozisyonumuz vardı ama atamadık" diye konuştu.



'RAKİP YATARAK SOĞUTTU'



Bolusporlu futbolcuların oyunu sürekli soğutmaya çalıştığını belirten Altıparmak, şöyle konuştu:

"Boluspor takımında hemen hemen herkes yere yattı. Kaleci dahil maçın 15-20 dakikalık bölümünü yatarak geçirdiler. Ama bizim ligimizin gerçeği bu ne yazık ki. Böyle maçlarda yakaladığınız pozisyonları atmanız gerekiyor, o zaman rakip de yatmıyor. Maçın içinde 2 defans oyuncumuzu zorunlu olarak değiştirdik. Bu da hamle yapmamızı engelledi. En büyük üzüntüm çok iyi bir taraftar grubu vardı. Hedefimize ulaşmak için gereken ne varsa onu yapacağız. Devre arası da gereken hamlelerde bulunacağız."

KENAN MOLLA