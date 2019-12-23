Altınordu zor virajda

Ateş hattından uzaklaşmaya çalışan İzmir ekibi, deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Maç saat 19.00’da başlayacak

TFF 1. Lig'de geçen hafta Bursaspor'la evinde 0-0 berabere kalıp hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Denizlispor'a elenen Altınordu, bugün Giresunspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Giresun Atatürk Stadı'nda Mert Güzenge'nin düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak. İzmir ekibinde sakatlıktan çıkan Anıl görev verilmesi durumunda Giresun'a karşı görev alabilecek



3 PUANLA DÖNECEĞİZ



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Giresun deplasmanında herkes elinden gelenin en iyisini yapacak. İzmir'e galibiyetle döneceğiz" dedi.