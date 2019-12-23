Bal-Kes zincir kırdı

TFF 1. Lig’de Eskişehirspor’u deplasmanda yenip hayati bir zafere imza atan Balıkesirspor, dış sahada 376 gün sonra kazanıp moral depoladı.

TFF 1. Lig'de Eskişehir'i deplasmanda yenip bu sezon dış sahadaki ilk galibiyetini alan Ekol Hastanesi Balıkesirspor"da yüzler gülüyor. Geçen yıl 10 Aralık 2018 tarihinde Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 yendikten sonra çıktığı 16 maçta 4 beraberlik, 12 mağlubiyet elde eden ve 3 puanla tanışamayan Bal-Kes, 376 gün sonra dış sahada güldü, zinciri kırdı.



'HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ'



Ekol Hastanesi Balıkesirspor teknik patronu Ramazan Kurşunlu, "Hedefimiz üst sıralar ve hedefimize ulaşacağımıza eminim" dedi. İyi futbollarını galibiyetle taçlandırdıklarını vurgulayan kurşunlu, "İki takım da oyuna hızlı başladı. Karşılıklı birer gol vardı. Her iki takım da iyi oynadı. İkinci yarıda oyun planında değişikliğe gittik ve değişikliğimiz sonuç verdi. Golü biz bulduk. Mrsic'in attığı golle 2-1 kazandık. Mutluyuz. Yukarıları hedefliyoruz. Puanları almaya devam ediyoruz. Hedefimiz üst sıralar ve hedefimize ulaşacağımıza eminim. Eskişehir'i oynadığı futboldan dolayı kutluyorum" diye konuştu.

ÜMİT YÖNEY