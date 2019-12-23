Süper Lig'in 16. hafta kapanış mücadelesinde Yukatel Denizlispor evinde Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele konuk Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendi.
51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nsakala'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Adam Stachowiak topun sahibi oldu.
78. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Musa Çağıran'ın pasıyla hareketlenen ve ceza sahasına giren Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4
83. dakikada ev sahibi Yukatel Denizlispor farkı 3'e indirdi. Çalımlarla ceza sahasına giren Aissati'nin pasında topla buluşan Estupinan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi:1-4.
86. Aytemiz Alanyaspor 5. golünü kaydetti. Efecan Karaca'nın derinlemesine pasına hareketlenen Onur Bulut, topu ağlarla buluşturdu. Pozisyonda ofsayt kararı verilirken, hakem Hüseyin Göçek VAR kontrolünün ardından golü geçerli saydı: 1-5.
Aytemiz Alanyaspor, müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.
AA
Denizlispor evinde dağıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.