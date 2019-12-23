Denizlispor seri peşinde

Son 4 lig maçının 3’ünü kazanıp 10 puan çıkartan Horozlar Denizli Atatürk Stadı’nda saat 20.00’de Alanyaspor’u ağırlıyor. Horozlar zor maçı kazanıp seriyi sürdürmek istiyor

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u Rodallega'nın golleriyle 2-1 mağlup eden, hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda da Altınordu'yu eleyen Yukatel Denizlispor bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi yeşil-siyahlılarda kart cezalısı stoper Mustafa ile sakat sol bek Bergdich forma giyemeyecek. Son 4 maçtan 10 puan çıkartıp üst sıralara doğru çıkışa geçen Denizlispor, ligde ve kupada da yenilmezliğini 6 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini 10 Kasım'da Beşiktaş'a 1-0 yenilerek alan Horozlar, ardından oynadığı maçlarda Rizespor'u 2-0, Gaziantep FK'yı (D) ve Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenerken Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.



3 PUAN İSTİYOR



Denizlispor bu süreçte oynadığı iki kupa maçında da Altınordu'yu ilk maçta 5-3 yenerken rövanşta 2-2 beraberlikle son 16'ya kaldı. Denizli temsilcisi evindeki 2019'un son maçında Alanyaspor'u mağlup edip seriyi sürdürmeyi planlıyor.



GOLCÜLER GÖREV BAŞINDA



Ligde ve kupada müthiş bir çıkış yakalayan Denizlispor'u golcüleri sırtlıyor. Oscar Estupinan attığı 8 golle takımının en skorer oyuncusu olurken onu 4'er golle Hugo Rodallega ve Radoslaw Murawski, 3'er golle Hadi Sacko ve Recep Niyaz izledi. Yeşil-siyahlılarda Modou Barrow, Burak Çalık ve Mehmet Akyüz'ün 2'şer, Olcay Şahan'ın ise 1 golü bulunuyor.



SEFERBERLİK



Son maçında Trabzonspor'u deplasmanda yenerek gündem olan Denizlispor'da taraftarlar bugün evlerinde oynayacakları Alanyaspor maçı öncesinde seferberlik ilan etmişti. Taraftarlar zorlu maçta tribünleri tamamen doldurmayı planlarken sosyal medyadan futbolseverlere çağrıda bulunmuştu. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, kapalı ve maraton 30, kale arkası ve misafir tribünü ise 10 TL olarak satışa çıktı. Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, taraftarın desteği ile 3 puanı alacaklarını söyledi. Özdilek, "Devre arasına en iyi yerde girmek istiyoruz. Evimizde 2019'un son maçına çıkacağız ve camiamıza galibiyet sevinci yaşatacağız" şeklinde konuştu.