En genci Karşıyaka

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka, 22 yaş ortalamasıyla, grubun en genç takımı olarak savaş veriyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı 27 puanla dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka devre arasında Antalya Lara'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Dört sezondur transfer yasağı olduğu için altyapıdan yetişen oyuncularıyla mücadele eden yeşil-kırmızılılar, 17 takımın bulunduğu TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22 yaş ortalamasıyla en genç ekip olma unvanını elinde bulunduruyor. Kaf-Kaf'ın ardından 23 yaş ortalamasıyla Ofspor yer alıyor. Karşıyaka'nın grubunda en yaşlı kulüpler ise 26 yaş ortalamasıyla Belediye Derincespor, Ağrı 1970 ve Elazığ Belediye.



AŞAN EN TECRÜBELİSİ



TFF 3. Lig 2. Grup'ta 24 yaş ortalamasıyla Kocaelispor, Turgutluspor, Esenler Erok, Erbaaspor. Kemer 2003 ve 1877 Alemdağ bulunuyor. Fethiyespor, Cizrespor, Büyükçekmece Tepecik, Kozanspor, Payasspor ve Fatsa Belediyespor'un yaş ortalaması ise 25. Grupta 22 yaş ortalamasıyla yer alan Karşıyaka'da 31 yaşındaki takım kaptanı Mustafa Aşan ekibinin en tecrübeli oyuncusu. Bu sezon A takıma çıkan 18 yaşındaki Mustafa Çalışkan Kaf-Kaf'ın bünyesindeki en genç futbolcu.



ÜÇ KİŞİ YOLLANDI



Karşıyaka'da 3 futbolcu kampa götürülmedi. Burak, Mahir ve Efe Eryener'den kendilerine kulüp bulmaları istendi. KSK'de geçen sezon 4'ü ilk 11'de 9 maçta oynayan 20 yaşındaki Burak, bu sezon yalnız Türkiye Kupası'nda 1 kez şans buldu. 22 yaşındaki Mahir, geçen yıl 8 lig maçında süre alıp bu sezon oynamadı. Efe ise henüz profesyonel maçta forma giymedi.



GRUBUN EN GENÇ TAKIMI



TFF Üçüncü Lig İkinci Grup'ta 22 yaş ortalamasıyla grubun en genç takımı olan Karşıyaka, ligin ikinci yarısını ortaya koymayı planladığı tempolu futboluyla bu özelliğini rakiplerine karşı koz olarak kullanmak istiyor. Kaf- Kaf'ın 31 yaşındaki takım kaptanı Mustafa Aşan ise genç oyunculara taş çıkartan bir oyun ortaya koyuyor.